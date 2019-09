Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.09.2019

Peine (ots)

PKW zerkratzt

Am vergangenen Sonntag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen am Bäckerplatz in Rietze, dortiger Festplatz, abgestellten roten Seat Mii. Die Täter zerkratzten den PKW an verschiedenen Stellen und verursachten somit einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Edemissen, Telefon 05176/ 976740, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell