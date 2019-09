Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen 28-jährige Radfahrerin bei Sturz verletzt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montag (16.09,2019) kam es in den frühen Abendstunden in Lübeck St. Jürgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 28-jährige Lübeckerin fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 18.30 Uhr in Richtung Mühlentorteller, als sie von einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer überholt wurde. Hierbei kam es zu einer Berührung am Lenkrad, was zum Sturz der Radfahrerin führte. Nach Aufforderung einer Zeugin hielt der Unfallverursacher an und kam zurück zur Unfallstelle. Es wurden keine Personalien ausgetauscht und man verabschiedete sich wieder. Erst anschließend verschlimmerten sich die Schmerzen bei der Radfahrerin zunehmend, so dass sie eine Klinik aufsuchte.

Im Zuge der Verkehrsermittlungen sucht die Polizei nun nach dem Unfallbeteiligten, der sich von der Unfallstelle verabschiedet hat. Der gesuchte Radfahrer soll zwischen 17-22 Jahre alt und ca. 100 Kg schwer sein und fließend Deutsch sprechen. Unterweg war der Mann mit einem dunkelgrauen Mountainbike. Beamte der Polizeistation Hüxtertor bitten den Unfallfahrer oder Zeugen sich unter der Tel.: 0451 131-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Michael Bergmann-Pressesprecher

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell