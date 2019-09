Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190926 - 1018 Frankfurt-Flughafen: Widerstand am Regionalbahnhof

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwoch, den 25.09.2019, kam es am Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens während einer polizeilichen Kontrolle zu einer Auseinandersetzung mit einem 47-jährigen Mann, bei der ein Polizeibeamter verletzt wurde.

Der Beschuldigte befand sich gegen 17:00 Uhr in der Ebene "0" des Regionalbahnhofs im Bereich der Fahrkartenautomaten, als er von Zivilbeamten einer Kontrolle unterzogen wurde. Zuvor hatte sich der 47-jährige Mann mehreren Personen in typischer Manier eines Taschendiebes angenähert. Während der Kontrollmaßnahme ergriff der Beschuldigte die Flucht, konnte jedoch auf einer Rolltreppe gestellt werden. Er versuchte sich durch Entreißen und aktiver Gegenwehr der Festnahme zu entziehen, was zum Sturz eines Polizeibeamten und des Beschuldigten von der Rolltreppe führte. Am Ende der Rolltreppe konnte der Mann schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Da dieser keine Ausweispapiere mit sich führte, erfolgte die Feststellung der Personalien auf der Dienststelle. Hierbei kam heraus, dass er aufgrund des unerlaubten Aufenthaltes zur Abschiebung ausgeschrieben war. Durch den Sturz von der Rolltreppe erlitt der 47-Jährige Schürfwunden. Der Polizeibeamte, bei dem aufgrund des Sturzes Brüche, Prellungen und Schürfwunden diagnostiziert wurden, ist bis auf weiteres dienstunfähig.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell