Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190927 - 1021 Frankfurt-Praunheim: Erneut Frankfurter im Visier von Trickbetrügern

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 26. September 2019, gegen 16.00 Uhr, geriet erneut ein Frankfurter in das Visier von Trickbetrügern. Mit der altbekannten Masche, von der Polizei zu sein, meldeten sie sich telefonisch bei dem 74-jährigen Mann. Die "Polizei" teilte ihm mit, dass Ermittlungen gegen einen Bankmitarbeiter liefen und er aus diesem Grund seine Barschaft abheben müsse, um mit der Polizei zu kooperieren. Sollte er sich weigern, drohte man ihm mit seiner Festnahme. Auch in diesem Fall war dem 74-Jährigen bewusst, es mit Betrügern zu tun zu haben und er verständigte die echte Polizei. Bei der Geldübergabe konnte dann gegen 21.00 Uhr ein 34-jähriger Frankfurter festgenommen werden. Er beteuerte, nicht mit dem Trickdiebstahl in Verbindung zu stehen. Seine Flucht erklärte er damit, Angst vor Bekannten seiner Freundin zu haben. Da er auch kleine Mengen von Haschisch mit sich führte, wurde in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt. Die Ermittlungen in Sachen des versuchten Trickdiebstahls dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell