POL-F: 190927 - 1020 Frankfurt-Nied: Brand in Wohnhaus - Person leblos aufgefunden

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Nachmittag (26.09.2019) kam es zu einem schweren Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Alter Schulpfad in Frankfurt Nied. Eine Person wurde leblos aufgefunden. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Gegen 15:00 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand in dem dreistöckigen Wohnhaus gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der betroffenen Wohnung im 1. Obergeschoss zügig löschen. Durch die Rettungskräfte konnte eine bereits leblose Person im Treppenhaus des Gebäudes aufgefunden werden. Bei dieser Person handelte es sich um den 43-jährigen Bewohner der Brandwohnung. Zwei weitere Personen, unter anderem der Bruder des Verstorbenen, fungierten vor Eintreffen der Rettungskräfte als Ersthelfer, bargen den Bewohner aus der Wohnung und versuchten, diesen zu reanimieren. Beide erlitten Verletzungen in Folge des eingeatmeten Rauchs und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Notfallseelsorger waren ebenfalls vor Ort im Einsatz.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf circa 50.000 EUR geschätzt. Über die Brand- und Todesursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittlung durch das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei wurde aufgenommen. Ebenso die Ermittlungen zur genauen Todesursache und Todeszeitpunkt des Verstorbenen.

