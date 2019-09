POL-F: 190929 - 1023 Frankfurt-Rödelheim: Raub auf Taxi - Festnahme

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(dr) Bereits am Freitagabend, den 27.09.2019, wurde der Fahrer eines Taxis im Stadtteil Rödelheim von einem Fahrgast ausgeraubt. Der männliche Täter konnte von der Polizei in einem Hinterhof festgenommen werden. Der 36-jährige Taxifahrer nahm gegen 19:00 Uhr den späteren Täter, einen 38-jährigen Frankfurter, in der Westerbachstraße als Fahrgast auf. Als das Taxi in der Lorscher Straße stoppte, um den Fahrgast abzusetzen, kam es beim Bezahlen zu einem Gerangel um die Geldbörse des Taxifahrers. Dabei bemerkte dieser ein Messer bei dem Fahrgast, der damit den Taxifahrer bedrohte, sodass dieser seine Gegenwehr einstellte. Der 38-jährige Mann flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Alexanderstraße, bis ihn der Taxifahrer aus den Augen verlor. Durch den Hinweis eines Passanten konnte der Flüchtige von Polizeikräften in einem Hinterhof der Alexanderstraße festgenommen werden. Nach geäußerten Suizidgedanken erfolgte später die Einweisung des Festgenommenen in eine Klinik.

