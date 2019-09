POL-PDPS: Vorfahrt missachtet

Polizeidirektion Pirmasens

Steinalben (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen befuhr eine Frau die Lindenstraße in Steinalben und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen, um auf die B 270 zu gelangen. Hierbei übersah sie einen Pkw-Fahrer der die Hauptstraße aus Richtung B 270 in Richtung Ortsmitte befuhr. Beim Abbiegen missachtete die Frau die Vorfahrt des anderen Verkehrsteilnehmers und fuhr diesem in die Seite. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000.- Euro.

