Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 38jähriger Fiestafahrer die Simter Straße und wollte die kreuzende Charlottenstraße überqueren. Die Simterstraße ist der Charlottenstraße durch ein Stoppschild untergeordnet. Dabei kollidierte er mit einem Honda CR-Z, der die Charlottenstraße in Richtung Lemberger Straße befuhr. Hierbei wird der Honda quer über die Straße geschoben und kollidiert mit der Mauer eines Eckhauses. Der Ford Fiesta prallt schließlich frontal gegen das Eckhaus und kommt dort zum Stillstand. Die 58jährige Hondafahrerin wird schwer verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Der Fiestafahrer blieb ebenso unverletzt wie seine 3 mitfahrenden Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Schadensbilanz: Haus: circa 500 Euro, Honda: circa 15000 Euro und Fiesta: Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

