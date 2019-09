Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Gestern befuhr gegen 08:00 Uhr ein 26jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf die Bitscher Straße und wollte nach rechts in die Adlerstraße einbiegen. Ein 9jähriges Mädchen rannte von rechts kommend auf den sich dort befindlichen Fußgängerüberweg. Der Golf-Fahrer konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Mädchen, was einen Sturz und leichte Verletzungen zur Folge hatte. Sie wurde zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufene Mutter begleitete sie.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell