POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Am 25.09.2019 gegen 08:10 Uhr kam es in der Ixheimer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein 75-jähriger - deutlich alkoholisierter - Pkw-Fahrer mit seinem Wagen einen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bubenhauser Straße abgestellten Pkw rammte und diesen Wagen auf einen davor geparkten Pkw schob. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 EUR. Der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende und leicht verletzte Unfallverursacher musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug des Verursachers und der Wagen, auf den er aufgefahren war, mussten abgeschleppt werden.

