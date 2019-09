Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Steinheim an der Murr; Fahrraddiebstahl in Korntal-Münchingen; Unfallflucht in Ditzingen und in Tamm

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 35 Jahre alter Dacia-Lenker war am Dienstag gegen 18.55 Uhr auf der Landesstraße 1100 von Großbottwar kommend in Richtung Steinheim an der Murr unterwegs. An der Ausfahrt Steinheim hat der 35-Jährige die L 1100 verlassen und ist auf die L 1126 eingebogen. Beim Abbiegen geriet der Dacia-Lenker aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf stieß er mit einem entgegenkommenden 37 Jahre alten Rover-Lenker zusammen. Der Dacia wurde in der Folge nach rechts abgewiesen und blieb letztendlich im angrenzenden Grünstreifen stehen. Der 37-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß mutmaßlich leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst wurde vor Ort allerdings nicht benötigt. Der 37-Jährige wollte sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus war die Freiwillige Feuerwehr Steinheim mit einem Fahrzeug und rund zehn Wehrleute sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei an der Unfallstelle im Einsatz. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und der Reinigungsarbeiten musste der Verkehr bis etwa 21.45 Uhr durch die Polizei geregelt werden.

Korntal-Münchingen: Fahrraddiebstahl

Im Stadtteil Kallenberg wurde in der Stammheimer Straße am Dienstag zwischen 17.30 und 18.00 Uhr ein Fahrrad im niedrigen vierstelligen Wert entwendet. Hierbei handelt es sich um ein grün-schwarzes Pedelec der Marke Cube mit zwei schwarzen Satteltaschen, das unverschlossen in unmittelbarer Nähe zu einem Kindergarten an einem öffentlichen Fahrradständer abgestellt war. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Zweirades geben können.

Ditzingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die am Dienstag zwischen 06.30 und 17.00 Uhr in der Ditzenbrunner Straße in Ditzingen begangen wurde. Auf dem Parkplatz einer ehemaligen Bankfiliale, der sich gegenüber dem Feuerwehrgebäude befindet, war ein VW Golf auf dem äußersten Parkplatz zur Ditzenbrunner Straße abgestellt. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das geparkte Fahrzeug und fuhr anschließend davon. An dem VW wurde die linke Fahrzeugseite in Höhe von etwa 1.500 Euro beschädigt. Anhand des Schadensbilds wird davon ausgegangen, dass eventuell ein Lieferwagen oder ein Fahrzeug mit Sonderaufbauten als Verursacherfahrzeug in Betracht kommt.

Tamm: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstag zwischen 08.50 und 10.45 Uhr in der Hauptstraße in Tamm verübt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen BMW, der am Fahrbahnrand stand. Der Unbekannte streifte die linke Fahrzeugfront und fuhr anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell