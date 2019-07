Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Seitenscheibe an Kleinwagen eingeschlagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Im Neuhäuser Weg in Weil am Rhein - Haltingen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.07.2019) die Glasscheibe der Fahrertür eines dort geparkten, blauen Toyota - Kleinwagens eingeschlagen.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel: 07621/9797-0) hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise.

EK/ rw sk/flz

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell