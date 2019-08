Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Vogelstang ein. Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr auf unbekannte Art und Weise in eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Anwesens im Staßfurter Weg ein und entwendeten dort Bargeld und eine Goldkette. Sachschaden entstand nach ersten Feststellungen nicht. Die Höhe des Diebstahlsschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

