Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190930 - 1027 Frankfurt-Nordweststadt: Versuchter Raub

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstag, den 28.09.2019, kam es im Stadtteil Nordweststadt zu einem versuchten Raub. Der bislang unbekannte Täter suchte sein Opfer, einen 18-jährigen Frankfurter, gegen 02:30 Uhr, in der Bernadottestraße auf und näherte sich diesem von hinten an. Kurz vor der Wohnanschrift des Geschädigten versuchte der Täter dessen Männerhandtasche vom Oberkörper zu reißen. Er forderte den 18-Jährigen außerdem auf, alles aus der Tasche zu holen und hielt dabei eine Hand in der Tasche seines Trainingsanzuges verborgen. Der Geschädigte setzte sich jedoch zu Wehr und schlug den Angreifer ins Gesicht, worauf dieser die Flucht ergriff und in unbekannte Richtung entkam.

Personenbeschreibung: Männlich, ca. 25 Jahre alt, 175 cm groß, 3-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzem Trainingsanzug mit Kapuze der Marke "Adidas".

