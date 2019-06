Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti). In dem Zeitraum vom 24.06.2019, 17.00 Uhr bis zum 25.06.2019, 07.20 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Kunterbunt in Barnten verschafft. Nachdem der oder die Täter das Gebäude betreten haben, wurden mehrere Räume nach Diebesgut abgesucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden.

