Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kupferkabel aus Baustelle in Trier-Nord entwendet - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 11.09.19 und Montag, dem 16.09.19 kam es an der Ecke Thyrsusstraße / An der Feldport zu einem Diebstahl aus einer Großbaustelle. Hierbei wurden Kupferkabel in einem Wert von ca. 6000 Euro entwendet. Aufgrund der Menge des gestohlenen Materials ist davon auszugehen, dass dieses mit einem entsprechenden Kraftfahrzeug durch die unbekannten Täter abtransportiert wurde. Hierzu könnten diese die Zufahrt zum Gebäude in der Straße An der Feldport genutzt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Fahrzeuge sowie Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651-3200, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell