Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittag des 19.09.2019, kam es zwischen 13:00 Uhr und 21:15 Uhr auf dem Kundenparkplatz des örtlichen LIDL-Marktes in der Otto-Decker-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter PKW-Führer beschädigte beim Ein- oder Ausfahren in, bzw. aus einer Parklücke einen rechts danebenstehenden gelben Opel Corsa. Hierbei entstand ein Lackschaden im Bereich der Fahrertür des Opel Corsa. Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen unter der Nummer 06781/5610.

Rückfragen bitte an:



Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de







