Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofenster eingeschlagen

Gronau (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Gronau-Epe an einem geparkten Wagen angerichtet: Der Täter schlug zwei Scheiben des Fahrzeugs ein - stahl aber nichts aus dem Inneren. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Mitternacht und 07.00 Uhr auf der Wilhelmstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02871) 2990.

