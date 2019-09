Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerinnen leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Radfahrerinnen am Donnerstag bei einem Unfall in Borken erlitten. Die 53 und 50 Jahre alten Borkenerinnen befuhren gegen 22.00 Uhr die Straße Lange Stiege in Richtung Lütke Esch, als sie mit den Lenkern zusammenstießen und stürzten. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide Radfahrerinnen alkoholisiert unterwegs gewesen waren. Die Beamten fertigten eine Anzeige und veranlassten die Entnahme von Blutproben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell