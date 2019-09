Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Tresor in Schule angegangen

Ahaus (ots)

Die Eingangstüren der Katharinenschule in Ahaus-Alstätte haben unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr aufgebrochen. Im Schulgebäude öffneten sie gewaltsam weitere Türen und verschafften sich so Zugang zum Sekretariat. Die Täter versuchten, den Tresor aufzuflexen. Dies misslang ihnen jedoch. Über mögliches Diebesgut können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell