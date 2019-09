Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Gescher (ots)

Die Eingangstür zu einer Spielhalle haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag gegen 02.55 Uhr in Gescher eingeschlagen. Betreten haben die Täter das Spielcasino auf dem Borkener Damm jedoch nicht. Durch den akustischen Alarm offensichtlich aufgeschreckt, ergriffen die Einbrecher die Flucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

