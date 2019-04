Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Vandalen in Dinslaken unterwegs

Elf Autos zerkratzt

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr, zerkratzten Unbekannte an mindestens elf Autos den Lack. Die Fahrzeuge waren an der Bergmannstraße, der Steinstraße und an der Lohbergstraße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell