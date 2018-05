POL-LG: ++ 7 Tage weg gewiesen ++ "Gas statt Bremse" - leicht verletzt ++ Schubkarre gestohlen ++ Zeugin klärt Unfallflucht ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - 7 Tage weg gewiesen

Einen 36 Jahre alten Mann hat die Polizei am späten Abend des 03.05.18 aus seiner Wohnung im Stadtteil Mittelfeld weg gewiesen. Zwischen dem 36-Jährigen und seiner 2 Jahre jüngeren Frau war es zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf der Mann seine Frau mehrfach ins Gesicht schlug. Auch in der jüngeren Vergangenheit soll die 34-Jährige schon von ihrem Mann verletzt worden sein. Die Polizei wies den Täter für 7 Tage aus der Wohnung. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Pkw

Ob die Täter, die am 03.05.18, zwischen 18.00 und 21.20 Uhr, die Scheibe eines Skoda eingeschlagen haben, Wertvolleres vermuteten oder schlichtweg Musikliebhaber waren, ist noch zu klären. Aus dem Pkw, der auf einem unbefestigten Parkplatz in der Straße Am Bargenturm abgestellt war, wurde ein Aktenkoffer mit Notenblättern entwendet. Zwischen dem 03.05.18, 16.30 Uhr, und dem 04.05.18, 07.50 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Fenster eines BMW ein, der in der Straße Am Eiskeller abgestellt war. Aus dem BMW bauten die Täter diverse Teil aus, wie z.B. einen CD-Wechsler und die komplette Mittelkonsole. Bei den Einbrüchen entstanden Sachschäden von insgesamt mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Haustür beschädigt

Die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße habe unbekannte Täter am 03.05.18, zwischen 12.20 und 12.50 Uhr, beschädigt; die Verglasung der Tür wurde zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugin klärt Unfallflucht

Am 03.05.18, gegen 17.05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Auf dem Schmaarkamp zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen war eine zunächst unbekannte VW-Fahrerin mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke gefahren und dabei gegen einen Seat einer 67-Jährigen gestoßen, die den Parkplatz befuhr. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Unfallverursacherin davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin hatte sich jedoch das Kennzeichen des VW notiert. Eine 35-Jährige konnte als Fahrerin des VW ermittelt werden. An den beteiligten Pkw war bei dem Unfall Schäden in Höhe von ca. 1.800 Euro entstanden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Schubkarre gestohlen

Eine Schubkarre stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 30.04. auf den 01.05.18 von einem Grundstück im Seemarkenring. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "wechselseitige Körperverletzung"

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es in den Mittagsstunden des 03.05.18 in der Brauerstraße zwischen zwei 56 und 58 Jahre alten Männern. Die beiden Familienväter waren in Streit geraten und schlugen sich gegenseitig. Die Polizei ermittelt gegen beide Männer wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - "Gas statt Bremse" - leicht verletzt

Vermutlich weil er das Gaspedal mit der Bremse verwechselte, fuhr ein 80 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault Laguna in den Morgenstunden des 03.05.18 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in den Zaun des Nachbargrundstücks. Der Senior hatte Einparken wollen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 7000 Euro.

Uelzen - Geschwindigkeitskontrolle

Auf der B 71, zwischen Hansen und Uelzen, hat die Polizei am Vormittag des 04.05.18 die Geschwindigkeit gemessen. 6 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Schnellster Pkw-Fahrer war ein 65-Jähriger, der mit 131 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war. Schnellste Lkw-Fahrerin war eine 37-Jährige, die hätte 60 km/h hätte fahren dürfen, jedoch 90 km/h fuhr.

