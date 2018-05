POL-LG: ++ räuberischer Ladendiebstahl - T-Bone-Steaks & Ü-Eier im Visier ++ Motorrad Triumph gestohlen ++ Sportboot samt Außenborder gestohlen ++ Einbruch in Eiscafé ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Eiscafé

Am 03.05.18, zwischen 02.15 und 02.20 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Eiscafé in er Grapengießerstraße ein. Der Täter brachen eine Tür auf und durchsuchte das Café nach Bargeld. Der Unbekannte nahm eine geringe Menge Münzgeld mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter sind am 03.05.18, zwischen 03.00 und 03.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Wendischthuner Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten u.a. Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 oder -1991, entgegen.

Bardowick - "Navi" aus Pkw entwendet

Aus einem VW, der in einem Carport im Witwenkamp abgestellt war, haben unbekannte Täter in der Nacht zum 03.05.18 das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. Zuvor wurde der Pkw auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Jugendlicher nach Flaschenwurf leicht verletzt

Am 02.05.18, gegen 13.00 Uhr, hat eine polizeilich bekannte 55-Jährige einen 14-Jährigen mit einer leeren 0,2 l Wodka-Flasche beworfen. Die Glasflasche traf den Jugendlichen am Bein und er erlitt in Folge leichte Schnittverletzungen. Der volltrunkenen 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Alkoholtest war sie nicht in der Lage gewesen durchzuführen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen sie ein.

Lüneburg - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am 02.05.18, gegen 16.20 Uhr, sind eine 16-Jährige sowie eine 35-jährige Frau von einem unbekannten Mann verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter die 35-Jährige getreten und die Jugendliche beleidigt und gegen einen Pfeiler geschubst haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Kirchgellersen - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 30.04. und 02.05.18 sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Wappenhorner Weg eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räume des Hauses. Entwendet wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 oder -1991, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder entwendet

Ein schwarzweißes Mountainbike Bulls Sharptail, welches vor einer Schule im Oedemer Weg angeschlossen war, wurde am 02.05.18, zwischen 13.45 und 15.35 Uhr, von unbekannten Tätern entwendet. Weiterhin wurde am gleichen Tag, in der Zeit zwischen 13.00 und 17.30 Uhr, ein Mountainbike der Marke Pegasus gestohlen. Das hellblau-schwarze Fahrrad war in der Bardowicker Straße an einem Fahrradständen angeschlossen abgestellt worden. Bei den Diebstählen entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Postbriefkasten in Brand gesteckt

Unbekannte Täter haben am 03.05.18, zwischen ca. 01.15 und 01.30Uhr, einen Briefkasten der Post in Brand gesteckt, der in der Bleckeder Landstraße, Ecke Köppelweg aufgestellt war. Die Post im Kasten wurde durch Feuer bzw. Löschwasser zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sperrmüll auf die Fahrbahn gelegt

Gegen zwei Lüneburger im Alter von 18 bzw. 19 Jahren hat die Polizei ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am 03.05.18, gegen 02.40 Uhr, beobachtet wie das Duo diverse Gegenstände auf die Fahrbahn der Straße Am Schwalbenberg gelegt hatte und daraufhin die Polizei angerufen. Dank des couragierten Zeugen konnten die Personalien der Männer festgestellt und die Gegenstände von der Fahrbahn geräumt werden, bevor es zu einem Unfall kam.

Lüneburg - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Am 02.05.18 ist es im Stadtgebiet Lüneburg zu mehreren Unfallfluchten gekommen. Auf dem Parkplatz vor einem Schulgebäude in der Straße Am Schierbrunnen ist zwischen 07.50 und 14.30 Uhr, ein Opel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der entstandene Schaden am Opel beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Ein Schaden von ebenfalls ca. 2.000 Euro ist auch bei einem Unfall in der Wiechernstraße entstanden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist zwischen 09.30 und 18.45 Uhr, gegen einen geparkten VW gestoßen. In beiden Fällen fuhren die Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - nach Auffahrunfall leicht verletzt

Am 02.05.18, gegen 18.25 Uhr, befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Seat die Straße Vor dem Bardowicker Tore in Richtung Hindenburgstraße. Als sie abbremste, um auf ein Grundstück zu fahren, fuhr eine hinter dem Seat fahrende 56-Jährige mit ihrem VW auf. Als Unfallursache wird nach ersten Erkenntnissen ein zu geringer Sicherheitsabstand angenommen. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der 31 Jahre alte Beifahrer im Seat wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rullstorf - Geschwindigkeitskontrolle

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am 02.05.18, in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr, wurden auf der K2 zwischen Scharnebeck und Bockelkathen insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Der Schnellste wurde mit 107 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl von Metallgewichten für "Streetsoccer Court"

Insgesamt 12 Metallgewichte á 20 kg stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 30.04. bis 02.05.18 aus einer Einrichtung in der Berliner Straße. Die Täter hatten zuvor mehrere Bewegungsmelder zerstört und die Metallgewichte (für einer Streetsoccer Court) abtransportiert. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - Sportboot samt Außenborder gestohlen

Ein Sportboot mit Außenbordmotor stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 29.04. bis 01.05.18 aus dem Sportboothafen in Hitzacker - Elbe. Die Täter durchtrennten die Festmacherleinen und transportierten das Sportboot ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-91239-0, entgegen.

Wustrow - Motorrad Triumph gestohlen

Ein Krad Triumph Street Triple stahlen Unbekannte in den Abendstunden des 02.05.18 an der Landesstraße 262 im Bereich Wustrow. Der Eigentümer hatte sein Motorrad aufgrund Benzinmangels gegen 18:15 Uhr an der Landesstraße gesichert stehen lassen müssen. Als er gegen 20:00 Uhr zurückkehrte war das Krad verschwunden. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 02.05.18, 14.30 Uhr, und dem 03.05.18, 05.45 Uhr, die Kennzeichen DAN - P 151 von einem Fiat abgebaut und entwendet. Der Pkw hatte in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Junkerstraße gestanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Rosien - Diesel aus Bagger und Radlader abgezapft

Aus zwei Arbeitsmaschinen (Bagger und Radlader) zapften Unbekannte in der Nacht zum 02.05.18 auf der Baustelle des Schöpfwerks in Rosien gut 300 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-20732, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Vockfey - Einbruch in unbewohntes Haus

In ein aktuell unbewohntes Wohngebäude in der Elbstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.05.18 ein. Die Täter erbeuteten Bekleidung sowie Geschirr. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-20732, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Kollision zwischen Rettungswagen und Pkw - RTW kippt auf die Seite - "mit Sonderrechten unterwegs"

Zu einem schwereren Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen kam es in den Morgenstunden des 03.05.18 im Kreuzungsbereich Tile Hagemann Straße/Groß Liederner Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte 51 Jahre alter Fahrer eines Rettungswagens mit eingeschalteten Sonderrechten den Kreuzungsbereich bei "Rotlicht" passieren wollen. Dabei fuhr eine 73 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Tiguan, die den Kreuzungsbereich bei "Grünlicht" wollte, seitlich frontal in den Rettungswagen, so dass dieser auf die Seite kippte und den Kreuzungsbereich blockierte. Die VW-Fahrerin konnten den Rettungswagen vermutlich aufgrund eines abbiegenden Müllfahrzeugs nicht wahrnehmen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde auch ein weiterer Pkw VW Fox im Kreuzungsbereich beschädigt. Der Rettungswagen war mit drei Insassen ohne Patienten unterwegs. Die Tiguan-Fahrerin, die drei Insassen im Rettungswagen sowie die Fahrerin des VW Fox erlitten leichte Verletzungen. Durch die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 180.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Bad Bevensen - Polizei ermittelt - Mann bei Geldeinzahlung in der Nacht angegangen

Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei nach einem möglichen Vorfall in den Nachtstunden zum 02.05.18 in der Lüneburger Straße. Ein 35 Jahre alter Bevensener hatte gegen 02:15 Uhr nach eigenen Angaben Geld einzahlen wollen und wurde dabei vom einem Unbekannten beobachtet. Nach dem Einzahlvorgang sprach der Mann den 35-Jährigen an und fragte nach Geld. Als dies verneint wurde, griff der Unbekannte das Opfer an und versuchte, Geld aus der Geldbörse zu nehmen. Zudem sprühte der Täter dem Opfer Etwas ins Gesicht. Das Opfer wehrt sich jedoch, sodass der Täter ablässt und flüchtet. Der Angreifer wird als ca. 35 Jahre alte, europäische Erscheinung und 190 bis 200 cm groß beschrieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-987810, entgegen.

Uelzen - räuberischer Ladendiebstahl - T-Bone-Steaks & Ü-Eier im Visier

Einen 41 Jahre alten Ladendieb ertappte ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in den späten Nachmittagsstunden des 02.05.18 in der Lüneburger Straße. Der Uelzener versuchte gegen 18:30 Uhr zuerst aus dem Kassenbereich zu flüchten. Parallel versuchte er den Mitarbeiter zu schlagen und spukte ihm ins Gesicht. Zusammen mit einem 25 Jahre alten Zeugen konnten sie den Dieb überwältigen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Bad Bevensen - Diebstahl aus Einkaufswagen - Polizei mahnt zur Umsicht

Die Geldbörse einer 82-Jährigen stahlen Unbekannte in einem unbeobachteten Moment in einem Einkaufsmarkt in der Röbbeler Straße in den Nachmittagsstunden des 02.05.18. Dabei konnten die Täter sich die Geldbörse der Seniorin gegen 17:00 Uhr aus dem Einkaufskorb greifen und unbemerkt mitnehmen. Die Geldbörse warfen die Dieb später weg, nachdem sie das Bargeld entnommen hatten. Allerdings hoben die Täter mit der ebenfalls gestohlenen EC-Karte auch noch Geld vom Konto der 82-Jährigen ab. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang erneut zu umsichtigen Verhalten. Lassen Sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt in Taschen oder Einkaufswagen liegen. Tragen Sie diese in verschlossenen Taschen eng am Körper. Bewaren Sie Pins nicht in Ihrer Geldbörse auf; auch nicht "versteckt".

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.05.18 auf der Landesstraße 233 - Lüneburger Straße. Dabei waren in der dortigen 80 km/h-Zone insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs.

