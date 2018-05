POL-LG: ++ Presseeinladung ++ Präventionspuppenbühne mit LGer Vorschulkindern im Einsatz ++ "Das Rätsel der gelben Füße" ++ ... Pressetermine nach Absprache! ++

Lüneburg (ots) - ++ Presseeinladung ++ Präventionspuppenbühne mit LGer Vorschulkindern im Einsatz ++ "Das Rätsel der gelben Füße" ++

Vom 07.Mai 2018 bis zum 18. Mai wird es wieder hoch hergehen bei der Polizei in Lüneburg und beim Behördenzentrum.

Ca. 1200 Vorschulkinder werden Staub aufwirbeln und begeistert / teils jubelnd und schreiend das Theaterstück "Das Rätsel der gelben Füße" ansehen. Hierzu wird es an 8 Spieltagen jeweils 2 Vorstellungen geben, an denen die 65 (!) angemeldeten Kindergärten mit ihren Kindern dabei sind.

Thematisiert wird der sichere Schulweg: die gelben Füße, die den sicheren Weg zeigen, der Reim "Stehen. Sehen. gehen!", und wie ich am besten sehe: zuerst nach links, dann nach rechts und dann nochmal nach links. Aber auch das Anschnallen wird nebenbei thematisiert. Das ganze in einem spannend-witzig-kindgerechtem Stück.

Unsere Kollegen vom Präventionspuppentheater der Polizeidirektion Lüneburg wissen zu begeistern und sie spielen an den 8 Spieltagen auf Einladung der hiesigen Polizeiinspektion für die Vorschulkinder in Stadt und Landkreis Lüneburg. Ein Großteil der Eltern wird außerdem die Broschüre "Schulwegratgeber" sowie ein Schreiben vom Verkehrssicherheitsberater Martin Schwanitz erhalten, in dem noch einmal wichtige Informationen nachzulesen sind.

Seitens der Presse gibt die Möglichkeit sich das Stück anzusehen. Es wird jeweils um 09:00 Uhr und um 10:30 Uhr aufgeführt: 07. Mai bis 09. Mai sowie vom 14. Mai bis 18. Mai. Auch Fotos sind unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte der Kinder möglich.

++ Wir bitten um Anmeldung unter Tel. 04131-8306-2324 ++

