POL-LG: ++ Provokation ging "nach hinten los" ++ Mülltonnen in Brand gesetzt ++ Gartenlaube brennt - Vollbrand ++ Jugendliche flüchten nach Steinwurf ++

02.05.2018

Lüneburg

Lüneburg - Provokation ging "nach hinten los"

Ein 34-jähriger Lüneburger ist am 30.04.18, gegen 23.30 Uhr, im Bereich des Frühjahrsmarkt auf den Sülzwiesen leicht verletzt worden. Der alkoholisierte 34-Jährige steht im Verdacht eine Personengruppe zunächst verbal attackiert und einen 30 Jahre alten Lüneburger durch einen Kopfstoß verletzt zu haben. In Folge wurde er von zwei noch unbekannten Personen aus der Gruppe zu Boden geschlagen und erlitt ein "Veilchen".

Lüneburg/ Amelinghausen - Kennzeichen gestohlen

Von einem Fiat, der in der Nacht zum 01.05.18 in der Naruto-Straße in Lüneburg abgestellt war, haben unbekannte Täter eines der Kennzeichen LG - SH 1808 abgebaut und entwendet. In der gleichen Nacht wurden beide Kennzeichen LG - JA 1003 auch von einem Ford abgebaut und entwendet, der in der Bergstraße in Amelinghausen geparkt stand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Am 01.05.18, zwischen 01.00 und 05.30 Uhr, haben unbekannte Täter in der Universitätsallee zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein schwarz-weißes Fahrrad der Marke Raleigh und ein schwarzes Trekkingrad Godewind. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mülltonnen in Brand gesetzt

Mehrere Mülltonnen, die auf einem Grundstück in der Straße Blümchensaal standen, wurden von unbekannten Tätern am 01.05.18, gegen 22.55 Uhr, in Brand gesteckt. Die Tonnen wurden durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Randalierende Halbstarke

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 01.05.18 in der Böttcherstraße ein Verkehrsschild aus dem Pflaster gerissen und das Schild auf den Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes geworfen. Bemerkt wurde die Tat gegen 03.00 Uhr. Es entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 01.05.18, gegen 09.20 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Fahrrad die Sülztorstraße in Richtung St. Lambertiplatz Die Radfahrerin befuhr den Radweg auf der linken Seite entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und fuhr dann über den Fußgängerüberweg in Höhe der Wallstraße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Subaru eines 79-Jährigen, der mit seinem Pkw aus Richtung St. Lambertiplatz in Richtung Lindenstraße fuhr. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 1.000 Euro.

Lüneburg - Heckscheibe beschädigte

Die Heckscheibe eines Skoda, der in der Nacht zum 02.05.18 in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt war, ist auf unbekannte Art und Weise beschädigt worden. Die Scheibe wies ein Loch und war komplett gesprungen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen, OT. Westerweyhe - Gartenlaube brennt - Vollbrand

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Vollbrand einer Gartenlaube bei den Teichen, Heinrich-Oetzmann-Straße, in Westerweyhe in den Nachtstunden zum 02.05.18. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Jugendliche flüchten nach Steinwurf

Vermutlich zwei flüchtende Jugendliche beschädigten in den frühen Abendstunden des 01.05.18 eine Terrassenfensterscheibe in der Ferien-/Wohnsiedlung Wehrbrink durch Steinwurf. Ein Zeuge hatte gegen 18:00 Uhr die zwei Jugendlichen wahrnehmen können. Sie waren mit ihren Fahrrädern in Richtung Holxen abgehauen. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Die beiden jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- männlich - ca. 15 Jahre alt - 170 - 175cm groß - schlank - blonde, sehr kurz rasierte Haare

2. Person:

- männlich - ca. 15-16 Jahre - 175 - 180cm groß - schlank - blonde kurze Haare

Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-8231, entgegen.

Uelzen, OT. Westerweyhe - unter Drogeneinfluss unterwegs - Bremslicht defekt

Den Fahrer eines Pkw VW Fox stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 02.05.18 im Grüner Weg. Die Beamten hatten den 24-Jährigen mit seinem Pkw gegen 00:20 Uhr aufgrund seines defekten Bremslichts angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Ordnungshüter bei dem jungen Mann den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC verlief positiv.

