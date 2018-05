POL-LG: ++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 30.04.-01.05.2018 ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 30.04. - 01.05.2018 ++

- Landkreis Lüneburg -

Pkw kommt von Straße ab und prallt gegen Baum - Glück im Unglück hatte am Montag, 30.04.2018, gegen 18:00 Uhr der 56-jährige Fahrer eines Honda Accord. Er kam in der Ortschaft Radbruch im Bereich einer abknickenden Vorfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Alle 4 Räder entwendet - Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 30.04. auf den 01.05.2018 in der Wichernstraße in Lüneburg alle vier Räder eines Audi A3. Zudem wurde die Heckscheibe eingeschlagen.

Versuchter Einbruch in Tankstelle - 2 unbekannte Täter versuchten am 01.05.2018 gegen 04:15 Uhr über ein Oberlicht in eine Tankstelle in Amelinghausen einzubrechen. Zwei Passanten beobachteten die Täter und machten lautstark auf sich aufmerksam. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flohen in unbekannte Richtung.

Drogen sichergestellt - In der Straße Auf der Hude in Lüneburg stellte gegen 04:00 Uhr der Sicherheitsdienst bei der Einlasskontrolle in eine Lüneburger Diskothek bei einem 22-jährigen Mann aus Lüneburg Betäubungsmittel fest. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden unterschiedliche Drogen und Zubehör sowie ein verbotenes Messer festgestellt. Für den Mann war die Party vorbei und es warten nun mehrere Strafverfahren auf ihn.

"Tanz" in den Mai - In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05.2018 blieb es insgesamt trotz der vielen Feiernden in der Lüneburger Innenstadt verhältnismäßig ruhig, was mit Sicherheit auch an der deutlich erhöhten Polizeipräsenz gelegen hat. Zu ein paar körperlichen Auseinandersetzungen kam es aber dennoch: Zwei Lüneburgerinnen (31 und 39 Jahre alt) gerieten in einer Unterkunft des Herbergsvereins wegen einer Nichtigkeit aneinander. Sie traten gegenseitig aufeinander ein. Sie bleiben beide fast unverletzt. Ein 28-jähriger Mann aus Hamburg schlug einem 29-jährigen Lüneburger in der Straße Im Wendischen Dorfe in Lüneburg gegen 02:30 Uhr mit der Faust ins Gesicht. Außerdem kratzte er das Opfer an Schulter und Arm. Der Hamburger pustete 2,25 Promille. Er erhielt einen Platzverweis. Vor der "Ritterakademie" am Graalwall in Lüneburg kam es gegen 02:45 Uhr zum Streit zwischen einem 45-jährigen Lüneburger und einem 27-jährigen Mann aus Uelzen. Der Lüneburger nahm den 27-Jährigen in den Schwitzkasten. Das Opfer klagte danach über Zahnschmerzen. Gegen 04:15 Uhr kam es vor einer Diskothek in der Straße Viti Furth in Bardowick zu einem Streit zwischen einem 36-jährigen Mann aus Hohnstorf und einem 18-jährigen Lüneburger. Der 18-Jährige fing sich eine Ohrfeige. Er blieb unverletzt.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Schlägereien bei Maitanz - Bei einer Tanzveranstaltung in Gartow, kam es in der Nacht vom Di., 01.05.18, gegen 04:00 Uhr zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen unter den Veranstaltungsteilnehmern. In diesem Zusammenhang erlitten drei unterschiedliche Opfer jeweils Verletzungen nach Faustschlägen. Ein Opfer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zwei Beschuldigte konnte die Polizei vor Ort ermitteln, einer ist zur Zeit unbekannt. Während der Sachverhaltsaufnahme ließ eine männliche Person Luft aus den hinteren Rädern des Streifenwagens. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ungebetene Gäste - Im Zeitraum vom Do., 26.04.18 bis Mo.,30.04.18 gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Holzfensters in das Gebäudeinnere des Kantinenbereiches des Kreishauses in Lüchow. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Der Schaden wird derzeit auf ca. 200,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüchow in Verbindung zu setzen.

- Landkreis Uelzen -

Einbruch - Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen im Zeitraum von Sonntag, 16:00 Uhr bis Montag, 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Sonnenhang in Altenmedingen ein. Im Haus wurde ein Wertgelass aufgebrochen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im genannten Zeitraum bitte an die Kripo Uelzen (0581/ 930 0).

Sachbeschädigungen - Eine böse Überraschung erlebte der Eigentümer einer Schutzhütte in der Nähe von Gr.Thondorf an einem Feldweg Richtung Bostelwiebecker Wald. Im Zeitraum von Montag, 23.04., bis Montag, 30.04., zerstörten Unbekannte Scheiben, Mobiliar und die Eingangstür. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Bevensen (05821/ 98781 0).

Fünf Scheiben warfen Unbekannte an der Viehauktionshalle in der Eschemannstraße in Uelzen ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Sonntag, 09:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen (0581/ 930 0).

Am Montag gegen 23:30 Uhr brannten die Müllcontainer auf dem Gelände der Hermann-Löns-Schule. Durch die Meldung eines aufmerksamen Zeugen bei der Feuerwehr-Leitstelle konnte weiterer Schaden verhindert werden, die Container hingegen wurden vollständig zerstört.

Ingewahrsamnahme - Absolut uneinsichtig zeigte sich ein 37jähriger, der am Montag im Uelzener Stadtgebiet in mehreren Geschäften pöbelte und Kunden beleidigte. Nachdem er zunächst einen Platzverweis erhielt und die Aufforderung bekam, sich angemessen zu verhalten, kam es kurz darauf zu neuen Anrufen aus der Bevölkerung, dass der Mann sich gegenüber Passanten beleidigend verhielt. Den Rest des Tages verbrachte er bis zum Geschäftsschluss der Läden im Polizeigewahrsam. Mit dem gleichen Mann und weiteren Betrunkenen kam es am Morgen des 1.Mai zu einem Einsatz im Kneipenviertel an der Gudesstraße. Eine Gruppe von etwa zehn Personen schaukelte sich mit zunehmender Alkoholisierung verbal auf, so dass die Sicherheitskräfte in den Lokalen eine bevorstehende körperliche Auseinandersetzung befürchteten. Die Polizei sprach Platzverweise gegenüber der Personengruppe aus. Da die meisten der Personen einsahen, dass es um 07:00 Uhr am Morgen an der Zeit ist, seinen Heimweg anzutreten und man seinen Rausch besser zu Hause als in der Gewahrsamszelle ausschläft, konnte die Situation vor Ort entschärft werden.

Straftat gegen das Waffengesetz - Nicht schlecht staunten die Polizeibeamten, die am Montag gegen 19:15 Uhr einen 15jährigen auf dem Rathausplatz in Uelzen kontrollierten: Die Polizisten erkannten den Jugendlichen wieder, nachdem er sie am Wochenende über seine Identität belogen hatte, was den Beamten erst bei der nachträglichen Überprüfung der Personalien über die Einwohnermeldeamt-Datei aufgefallen war. Als die Beamten den Jugendlichen diesmal aufforderten, sich mittels Ausweis zu legitimieren und ihn einer weiteren Kontrolle unterzogen, stellten sie bei ihm neben einer geringen Menge Marihuana auch einen zunächst nicht als solchen zu erkennenden, da gut getarnten, dreidornigen Schlagring fest. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt, gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der falschen Personalienangabe eingeleitet.

Unfallfluchten - Eine Unfallflüchtige konnte die Polizei am Montag ermitteln. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 14:00 Uhr im Parkhaus am Marktcenter beobachtet, wie die 79jährige beim Ausparken mit ihrem Pkw gegen den geparkten Pkw einer 78jährige stieß und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Gegen die Verursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Nach einer weiteren Unfallflüchtigen sucht die Polizei in Uelzen. Die Fahrerin eines weißen BMW-Cabrios mit Uelzener Kennzeichen beschädigte am Montag gegen 18:00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Lüneburger Straße beim Ausparken den geparkten BMW eines 63jährigen und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uelzen (0581/ 930 0).

Gleich die komplette Beschilderung des Kreisels in der Bahnhofstraße in Ebstorf "räumte" ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen zwischen Mitternacht und 00:30 Uhr ab. Nach Spurenlage befuhr der oder die Fahrzeugführer/in die Bahnhofstraße ortsauswärts und geriet mit dem Fahrzeug hierbei auf die Verkehrsinsel. Dumm gelaufen ist für den Verursacher, dass Teile des Fahrzeugs inklusive Kennzeichen am Unfallort zurückblieben und der Polizei die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des verursachenden Pkw dadurch deutlich erleichtern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den oder die Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ebstorf in Verbindung zu setzen (05822/ 96091 0).

