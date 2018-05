POL-LG: ++ Türsteher verhindert Selbstjustiz ++ Motorradfahrer verstirbt nach Wildunfall ++ 2 Verletzte nach Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Türsteher verhindert Selbstjustiz

Am 28.04.18, gegen 03.20 Uhr, suchte eine Polizeistreife eine Gaststätte am Stintmarkt auf, nachdem ein Türsteher eines Lokals einen 23-Jährigen vor einer Personengruppe gerettet hatte, die offenbar körperlich gegen ihn hatte vorgehen wollen. Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass eine 41 Jahre alte Frau laut geäußert hatte, der 23-jährige Afghane habe etwas mit dem in der vorherigen Woche geschehenden, schweren sexuellen Missbrauch einer 13-Jährigen zu tun. In Folge der Anschuldigungen hatte sich eine Gruppe von gewaltbereiten Personen gebildet. Die Polizeistreife konnte schnell klären, dass es sich bei dem Afghanen nicht um den bereits identifizierten Tatverdächtigen handelte. Da der 23-Jährige selbst nach Klärung des Sachverhalts noch von mehreren Personen angepöbelt wurde, nahmen die Polizeibeamten den 23-Jährigen mit zur Wache, von wo aus er dann nach Hause gehen konnte. Sowohl das Verhalten der später reumütigen 41-Jährigen als auch der gewaltbereiten Personengruppe ist komplett unakzeptabel und wird von der Polizei ausdrücklich abgelehnt. Höchstwahrscheinlich ist es nur dem Verhalten des 29 Jahre alten Türstehers zu verdanken, dass der Afghane nicht Opfer von Selbstjustiz wurde. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Zeugen, die meinen einen gesuchten Straftäter entdeckt zu haben, sich umgehend direkt an die Polizei wenden mögen.

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Zwei Fahrräder, die in der Walter-Bötcher-Straße vor einem Haus abgestellt waren, wurden von unbekannten Tätern zwischen dem 27. und 28.04.18 entwendet. Es handelt sich bei den Rädern um ein schwarz-grünes Trekking-Ebike Haibike und ein rot-schwarzes Trekking-Ebike Fischer. Es entstanden Schäden von insgesamt ca. 2.900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - brennende Papiercontainer

Einen Altpapiercontainer, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Lilo-Gloeden-Straße aufgestellt ist, wurde von unbekannten Tätern am 30.04.18, gegen 01.20 Uhr, in Brand gesteckt. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf Buschwerk und weitere Container verhindern. Es entstand jedoch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Vandalen randalieren in Schule

Unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden des 28.04.18 in ein Schulgebäude im Oedemer Weg eingebrochen. In der Schule haben die Täter dann randaliert. Unter anderem warfen sie Blumenkübel und Mülleimer um. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrten

Nach einem Zeugenhinweis, hat die Polizei am Abend des 29.04.18 im Schnellenberger Weg den 55 Jahre alten Fahrer eines Ford Transit kontrolliert. Der Zeuge hatte den Verdacht geäußert, dass der Ford-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Dies fanden die eingesetzten Polizeibeamten bestätigt. Der 55-Jährige pustete einen Wert von 2,03 Promille. Am 30.04.18, gegen 00.55 Uhr, wurde in 53-jähriger Pkw-Fahrer in der Tartuer Straße kontrolliert. Auch er stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. In beiden Fällen ließen die Polizeibeamten eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher.

Lüchow-Dannenberg

Trebel - Motorradfahrer verstirbt nach Wildunfall

Am 29.04.18, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Motorrad Honda Transalp die B 493 von Trebel in Richtung Gartow. Kurz hinter Trebel lief ein Reh von links nach rechts über die Fahrbahn. Der Honda-Fahrer stieß mit dem Reh zusammen, stürzte und verletzte sich bei dem Sturz derart schwer, dass er noch am Unfallort verstarb. Das Reh verendete am Unfallort. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

Lüchow - Einbruch in Verwaltungsgebäude

Zwischen dem 26. und 30.04.18 sind unbekannte Täter in ein Gebäude einer Verwaltung in der Königsberger Straße eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - Gas- und Bremspedal verwechselt

Ein 57-Jähriger Mann, der gerade auf dem Staubsaugerplatz einer Tankstelle in der Lüchower Straße neben seinem Pkw stand, ist am 30.04.18, gegen 10.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 84-Jähriger hatte mit seinem BMW auf dem Tankstellengelände rückwärts an eine Zapfsäule heranfahren wollen und dabei Brems- und Gaspedal verwechselt. Der BMW fuhr rückwärts gegen den Nissan des 57-Jährigen und schob diesen mehrere Meter zurück. Der neben seinem Pkw stehende 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von geschätzten 2.500 Euro.

Uelzen

Uelzen - Parkscheinautomat aufgebrochen

Am 30.04.18, zwischen 01.30 und 01.55 Uhr, haben unbekannte Täter in der Fritz-Röver-Straße einen Parkscheinautomaten aufgebrochen. Die Täter erlangten Münzgeld. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro durch den Aufbruch. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - volltrunkene Radfahrerin

Am 29.04.18, gegen 12.15 Uhr, hat die Polizei eine volltrunkene Fahrradfahrerin mit zur Wache genommen und ihr eine Blutprobe entnehmen lassen. Die 25-Jährige hatte bereits bei einem vorherigen Einsatz in der Straße Neu Ripdorf, bei dem ihre Personalien festgestellt wurden, zwei eingesetzte Polizeibeamte angegriffen. Ein Alkoholtest der 25-Jährigen ergab einen Wert von 2,52 Promille. Sie verbrachte nach der Blutentnahme noch einige Stunden im Polizeigewahrsam. Gegen die Radfahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bad Bevensen - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben am 28.04.18, zwischen 14.50 und 15.15 Uhr, den Lack eines Audi zerkratzt, der in der Dahlenburger Straße auf einem Parkplatz im Wendehammer gestanden hat. An dem Audi entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Radfahrer übersehen - nach Unfall leicht verletzt

Am 29.04.18, gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 36-jährige Ford-Fahrerin die Grabenstraße. An der Einmündung Bohldamm übersah die 36-Jährige einen von rechts kommenden, in die Grabenstraße abbiegenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 71 Jahre alter Velo-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum in Uelzen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Lüder, OT Langebrügge - 2 Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 29.04.18, gegen 14.55 Uhr, befuhr eine 78-jährige Daimler-Fahrerin die L 270 von Langebrügge in Richtung Stöcken. Am Ortsausgang Langenbrügge kam die Daimler-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge überfuhr sie ein Verkehrsschild und prallte mit dem Pkw gegen mehrere Bäume. Die Daimler-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht, ihr 91 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro bei dem Unfall. Beide Verletzte wurden mit Rettungswagen in ein Klinikum in Uelzen gebracht.

