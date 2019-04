Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Metallwerk

Diebe entwendeten neun Tonnen Metall

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr, bis Montag, 04.30 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam in ein Metallwerk an der Georg-Weddige-Straße ein. Sie durchschnitten einen Metallzaun, brachen die Schlösser zweier Metalltore auf und drangen so in die Hallen ein. Aus der Halle entwendeten die Diebe circa neun Tonnen Kupfer- und Messingmetall und flohen anschließend unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

