POL-WOB: Helmstedt - Polizei nimmt Räderdiebe fest

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Marienthaler Straße 08.03.2019, 03.05 Uhr

Der Polizei ist die Festnahme von Räderdieben gelungen. Die Beamten des Polizeikommissariats Helmstedt fuhren in der Nacht, am 08.03.2019, um 03.05 Uhr im Rahmen der Streife an einem Autohaus in der Marienthaler Straße entlang. Dabei bemerkten sie eine männliche Person die gerade dabei war an einem der auf dem Firmengelände ausgestellten Fahrzeuge die Radmuttern zu lösen. Als der Mann den Streifenwagen entdeckte flüchtete er sofort. Die Polizisten riefen zur Verstärkung weitere Beamte in Streifenwagen hinzu und fahndeten nach dem Unbekannten. Kurze Zeit später konnte in der Nähe des Tatorts ein Kleintransporter vom Typ Renault Master mit polnischer Zulassung entdeckt werden. In diesem befanden sich zwei Männer, wobei auf einen von ihnen die Beschreibung der zuvor geflüchteten Person zutraf. Beide Männer gaben zunächst vor geschlafen zu haben, waren jedoch stark verschwitzt und ihre Kleidung wies die Spuren einer Flucht durch unwegsames Gelände auf. Die beiden tatverdächtigen Männer, es handelt sich um polnische Staatsangehörige im Alter von 23 und 38 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Parallel dazu war der eigentliche Tatort in von den Beamten in Augenschein genommen worden. Dabei wurden drei PKW festgestellt, die auf Steine aufgebockt und bei denen die Räder abmontiert worden waren. Es handelte sich jeweils um hochwertige Alufelgen mit entsprechender Bereifung. Diese lagen zum Abtransport bereit in unmittelbarer Nähe. Bei der Demontage bzw. dem Abstellen der Fahrzeuge wurden zum Teil die Bremsscheiben der PKW vom Typ Opel Insignia und der Marke Jeep beschädigt. Die Höhe des Sachschadens dürfte im fünfstelligen Euro-Bereich liegen.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen prüft die Polizei, ob die Männer für weitere Taten in Frage kommen. Ggf. erfolgt auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Vorführung beim zuständigen Haftrichter.

