POL-GM: 101218-1320: dunkler Kastenwagen mit Aufschrift "on the road" gesucht

Radevormwald (ots) - Bereits am vergangenen Montag (3. Dezember) hat sich in Radevormwald-Dahlerau eine Verkehrsunfallflucht ereignet, in der die Polizei nun nach einem dunklen Kastenwagen mit der Aufschrift "on the road" sucht. Ein Autofahrer aus Radevormwald hatte gegen 18.35 Uhr auf der Wülfingstraße einem Kastenwagen ausweichen müssen und war dabei mit einem geparkten Auto zusammen gestoßen; der Kastenwagen entfernte sich von der Unfallstelle. Inzwischen konnte ermittelt werden, dass es sich um einen dunklen Kastenwagen mit der Aufschrift "on the road" gehandelt haben soll. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell