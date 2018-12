POL-GM: 101218-1319: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei verunglücktem Wendemanöver

Waldbröl (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (9. Dezember) an der Einmündung Westerwaldstraße / Schnörringer Straße mussten zwei Personen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 52-Jährige aus dem Bereich Wissen hatte gegen 17.45 Uhr die Westerwaldstraße in Richtung Waldbröl befahren. In Höhe der Einmündung mit der Schnörringer Straße wollte sie ihr Fahrzeug wenden. Sie bog zu diesem Zweck nach links in die Schnörringer Straße ein, um direkt darauf wieder auf die Westerwaldstraße in Richtung Morsbach einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 37-jährigen Waldbrölers, der auf der Westerwaldstraße in Richtung Morsbach unterwegs war. Der 37-Jährige als auch seine 28-jährige Beifahrerin erlitten hierbei leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Bis die nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt waren, konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell