POL-GM: 091218-1316: Räuber erbeutet Tageseinnahmen

Gummersbach (ots) - Am Freitag (7. Dezember) hat ein bislang unbekannter Täter ein Geschäft in der Königstraße in Dieringhausen überfallen. Mit einer Waffe bedrohte er die Angestellte und erbeutete die Tageseinnahmen.

Um 18:27 Uhr betrat eine männliche Person das Geschäft. Er bedrohte die Angestellte unter Vorhalt einer silbernen Schusswaffe und forderte Bargeld. Mit dem Geld verließ er das Geschäft und entfernte sich in Richtung Hunstig. Dabei schlenderte er auffällig ruhig über den Gehweg und sah sich die weiteren Schaufenster an.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 1,80 m groß, normale Statur, Kapuzenjacke in grau/schwarz, russischer Akzent

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter 02261 81990.

