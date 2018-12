Wiehl (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Drabenderhöher Straße hat sich am frühen Samstagmorgen (8.12.) ein 35-jähriger Autofahrer aus Wiehl schwere Verletzungen zugezogen. Er war um 3:45 Uhr mit seinem Pkw aus Marienberghausen kommend in Fahrtrichtung Drabenderhöhe unterwegs. Im Ortskern prallte er mit seinem Pkw an der Straßeneinmündung In der Landwehr gegen die Mauer des dort befindlichen Kreisverkehrs und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde nach notärztlicher Behandlung am Unfallort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Beamten stellte zudem fest, dass der 35-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem waren an seinem Auto augenscheinlich zuvor entwendete Kennzeichen angebracht. Die Polizei leitete ein umfangreiches Ermittlungsverfahren ein.

