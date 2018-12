POL-GM: 071218-1310: Holztransport endete in Polizeikontrolle

Hückeswagen (ots) - Der Transport von Holzbalken stach Polizisten des Verkehrsdienstes am Montag in Hückeswagen-Winterhagen schon allein wegen des viel zu großen Überstandes der Ladung ins Auge. Weil sich bei der Kontrolle noch weitere, gravierende Mängel ergaben, war die Fahrt für den 34-Jährigen Fahrer aus Wermelskirchen beendet - die Fracht musste umgeladen werden. Neben dem Ladungsüberstand waren es vor allem die Gurte, die bei den Beamten zu Stirnrunzeln führten. Diese waren lediglich für Lasten bis 300 kg zugelassen und für die etwa 3500 kg schwere Ladung vollkommen unzureichend. Besonders gefährlich war es, dass die Holzbohlen durch den langen Überstand zudem ins Schwingen gerieten und die Gurte dadurch noch zusätzlich belasteten. Neben dem Umstand, dass der Fahrer den weiteren Transport organisieren musste, erwartet ihn nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

