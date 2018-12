POL-GM: 071218-1309: Zwei 40-Liter-Kanister aus Garage gestohlen

Lindlar (ots) - Zwei 40-Liter-Kanister mit Diesel und Werkzeug haben zwei Diebe erbeutet, die in der Nacht zu Donnerstag (6. Dezember) in Hohkeppel unterwegs waren. Am Abend hatte ein Anwohner der Straße "Am Lindenbaum" sein nicht richtig verschlossenes Garagentor und den Diebstahl der weißen Treibstoffkanister bemerkt. Anhand von Videoaufnahmen konnte die Tatzeit auf etwa 01.50 Uhr eingegrenzt werden. Bereits gegen 00.25 Uhr hatten sich in der Straße "Am Wiedenhof" zwei Männer an einer Gartenhütte zu schaffen gemacht und dabei eine Leuchte beschädigt. Vermutlich handelt es sich bei den beiden dunkel gekleideten Personen um die gleichen Täter. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

