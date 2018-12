POL-GM: 071218-1306: Führerschein nach Unfall unter Alkoholeinwirkung beschlagnahmt

Hückeswagen (ots) - Weil er unter Alkoholeinfluss in einen Verkehrsunfall verwickelt war, musste ein Autofahrer aus Hückeswagen am Donnerstag (6. Dezember) seinen Führerschein abgeben. Der 79-Jährige war mit seinem Wagen gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße 5 unterwegs, als es in Höhe der Ortslage Altenholte zu einer seitlichen Berührung mit dem Auto einer entgegenkommenden Frau aus Wipperfürth kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 79-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei ließ daraufhin eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmte den Führerschein.

