POL-GM: 061218-1303: Zwei Leichtverletzte nach Ausweichmanöver - blauer PKW gesucht

Lindlar (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 304 in Hausgrund sind am Donnerstagmorgen (6. Dezember) zwei Personen verletzt worden. Ein aus Overath stammender 54-Jähriger war mit seinem 15-Jährigen Sohn auf der L 304 in Richtung Kürten gefahren, als ihm gegen 07.05 Uhr in Höhe der Ortslage Hausgrund ein blauer PKW mittig der Fahrbahn entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 54-Jährige mit seinem Mercedes auf den unbefestigten Seitenstreifen aus. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes, schleuderte über die Fahrbahn und prallte mit dem Heck voran auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Zaun. Da sich der Wagen dabei noch auf die Beifahrerseite gedreht hatte, war auch die Feuerwehr alarmiert worden, um die beiden Insassen aus dem Auto zu befreien. Beide Insassen überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der entgegenkommende PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt hat. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

