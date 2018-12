POL-GM: Betrunkener Autofahrer touchiert Leitplanke

Wipperfürth (ots) - Am 08.12.2018, kurz vor 01:22 Uhr bemerkten Gäste eines Wipperfürther Schnellrestaurants, dass ein 21-jähriger Mann aus Wipperfürth offenbar angetrunken in einen Pkw eingestiegen war. Da die Zeugen befürchteten, dass der Mann vom Parkplatz losfahren würde, alarmierten sie die Polizei. Als diese kurze Zeit später vor Ort erschien, fuhr der Betrunkene mit dem Pkw los und bog auf die Lenneper Straße in Fahrtrichtung Hämmern ab. Nach kurzer Fahrt touchierte der Pkw- Fahrer eine Leitplanke und konnte schließlich angehalten werden. Bei der anschließenden Überprüfung des jungen Wipperfürthers wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell