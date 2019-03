Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter - Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Kirchstraße 05.03.2019, 21.00 Uhr - 06.03.2019, 16.45 Uhr

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in ein Sportheim in der Kirchstraße machen können. In der Zeit von Dienstag, 21.00 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 16.45 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Nebenraum des Vereinsgebäudes ein. Hier hatten sie es offensichtlich auf die dort gelagerten alkoholischen Getränke abgesehen. Die Diebe entwendeten zwei Kisten Bier. Anschließend konnten sie den Tatort unbemerkt verlassen. Bei ihrer Tat richteten sie einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro an. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Sportheims gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05353-941050 zu melden.

