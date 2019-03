Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räderdiebe schlugen in Tiefgarage zu - 5.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, An der Sonnenwiese 03.03.2019, 14.00 Uhr - 04.03.2019, 08.10 Uhr

Abermals haben Räderdiebe zugeschlagen. Diesmal erwischte es einen blauen Daimler AMG. Dessen 26 Jahre alter Besitzer hatte den Wagen am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Sommerwiese abgestellt. Als er am Montagmorgen, gegen 08.10 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass Unbekannte seinen Daimler auf Pflastersteinen aufgebockt und alle vier Räder entwendet haben. Die Täter hatten sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zur Tiefgarage verschafft und das Fahrzeug seiner Räder entledigt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug gekommen sind, um ihre Beute abtransportieren zu können. Die Ermittler hoffen darauf, dass andere Bewohner des Hauses, Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

