Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckerei - Täter entwenden Tresor

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße 02.03.2019, 18.00 Uhr - 03.03.2019, 07.40 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in die Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale in der Porschestraße eingebrochen. Dabei erbeuteten sie einen Würfeltresor mit einer noch zu ermittelnden Menge an Bargeld. Eine Angestellte hatte am Sonntagmorgen gegen 07.40 Uhr den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach deren ersten Feststellungen gelangten die Täter zwischen Samstagabend 18.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.40 Uhr über die Straße Meckauerweg an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ins Innere des Gebäudes ein. Anschließend lösten sie mit brachialer Gewalt einen Würfeltresor aus der Befestigung und entwendeten diesen nebst Inhalt. Danach verließen sie mit ihrer Beute die Betriebsräume auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren. Die Ermittler des 2. Fachkommissariats hoffen darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell