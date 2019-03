Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorsfelde - Unbekannter zündet Müllcontainer und Sperrmüll an - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Vorsfelde, Meinstraße 07.03.2019, 18.00 Uhr - 22.25 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Brandstiftung, die sich am Donnerstag, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.25 Uhr in der Meinstraße ereignet hat. Gegen 18.00 Uhr waren die Bewohner einer Wohnung in der ersten Etage von einer Passantin auf ein Feuer in einem Restmüllcontainer aufmerksam gemacht worden. Das Paar begab sich sofort nach draußen und konnte den Brand in dem Müllbehälter mit mehreren Eimern Wasser selbständig löschen. Weder Feuerwehr noch Polizei wurden zunächst von diesem Einsatz in Kenntnis gesetzt. Um 22.25 Uhr kam es dann an demselben Objekt zu einem zweiten Brand. Auch hier waren Flammen von einer zufällig vorbeigehenden Frau beobachtet worden. Diese alarmierte geistesgegenwärtig sofort die Rettungskräfte. Durch die kurz darauf eintreffende Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde sowie Polizeikräfte wurde festgestellt, dass ein Haufen Sperrmüll von einem bisher unbekannten Täter in Brand gesetzt worden war. Dieser Haufen befand sich unmittelbar neben dem zuvor betroffenen Müllcontainer und war zu einem Teil auch an der Fassade des Mehrfamilienhauses gestellt. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, jedoch war die dabei entstandene Hitze so groß, dass die Fassade des Objekts in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt wurde. Der genannte Sperrmüllhaufen brannte nahezu vollständig nieder. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Brandorts gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

