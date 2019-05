Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Raub an der Straßenbahnhaltestelle - Umhängetasche entwendet - 72-Jährige unverletzt

Düsseldorf (ots)

Derendorf - Raub an der Straßenbahnhaltestelle - Umhängetasche entwendet - 72-Jährige unverletzt

Samstag, 4. Mai 2019, 22 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstagabend in Derendorf ereignete. Dabei wurde einer 72-jährigen Geschädigten die Handtasche geraubt. Sie blieb unverletzt. Nach dem Täter wird gefahndet.

Zur Tatzeit verließ die Frau an der Haltestelle Ulmenstraße / Tannenstraße den Zug der Linie 707 in Richtung Unterrath. Plötzlich entriss ihr der Unbekannte von hinten die Umhängetasche und flüchtete in Richtung Heinrich-Ehrhardt-Straße - Nordfriedhof in die Dunkelheit. Entwendet wurde eine Lederumhängetasche mit einem geringen Bargeldbetrag.

Der Mann kann nicht beschrieben werden.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell