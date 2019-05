Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldung vom 23.05.2019: Altenstadt: In Blutlache gefunden Katze offenbar ein Unglücksfall (Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.05.2019)

Friedberg (ots)

Bei einer am Samstag in einer Blutlache aufgefundenen Katze handelte es sich vermutlich um ein Unglückfall. Vermutlich ist das Tier von einem Zug erfasst worden. Ein Zeuge meldet am Mittwochabend den Pfund einer abgetrennten Katzenpfote an einem Bahnübergang. Die Ermittlungen dauern weiter an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Büdingen unter 064042/9648-0.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell