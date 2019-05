Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher in Florstadt kamen übers Dach ++ Beschädigte Fensterbänke in Karben ++ Rasenmäher in Glauburg gestohlen ++ Zeugen nach diversen Unfallfluchten gesucht

Friedberg (ots)

Unfallflucht

Bad Vilbel: In der Rendeler Straße touchierte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch, zwischen 10.30 und 12.30 Uhr einen dort abgestellten schwarzen Seat Ibiza. Trotz eines entstandenen Schadens fuhr der Unfallverursacher dann aber davon, weshalb die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise auf ihn bittet.

Fiesta angefahren

Büdingen: Auf etwa 300 Euro beläuft sich der Schaden, den ein Unbekannter zwischen 12 und 23.30 Uhr am Mittwoch an einem silberfarbenen Ford Fiesta angerichtet hat, der in der Lange Straße in Diebach am Haag abgestellt war. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Beim Parken beschädigt

Butzbach: Hinweise nach einer Unfallflucht in der Bahnhofsallee in Ostheim am Mittwoch, zwischen 05.25 und 18.10 Uhr, erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0. Auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt, touchierte ein noch unbekannter Parkplatznutzer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Toyota Ago und fuhr anschließend davon. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Einbrecher kamen übers Dach

Florstadt: Vor allem auf Zigaretten hatten es die Einbrecher abgesehen, denen es gelang in der Nacht zum heutigen Donnerstag in einen Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße in Nieder-Florstadt einzudringen. Über das Dach verschafften sich die Täter zwischen 02.20 und 02.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Markt und verließen ihn auch auf diesem Wege wieder. Die Täter ließen die avisierte Beute jedoch zurück, möglicherweise, weil sie gestört wurden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen rund um den Supermarkt in der vergangenen Nacht. *

Rasenmäher gestohlen

Glauburg: Zur Hütte der Naturfreunde Am Glauberg verschaffte sich ein Dieb zwischen Donnerstagnachmittag und Mittwochabend gewaltsam Zutritt. Der Täter entwendete einen roten Rasenmäher der Marke Toro im Wert von etwa 100 Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang entgegen. Der Dieb wird übrigens wenig Freude mit dem Rasenmäher haben, da ihm Korb und Messer fehlen.

Vandalismus

Karben: Fast fertig ist ein Neubau im Waldholweg in Karben, der zurzeit noch eingerüstet ist. Neue Aluminium-Fensterbänke schmücken das Bauwerk. Auf diese hatten es Unbekannte in der vergangenen Woche abgesehen. Zwischen Sonntag (12. Mai) und Donnerstag (16. Mai) beschädigten sie 18 Fensterbänke, vermutlich indem sie mit einem Hammer darauf einschlugen. Auf rund 10.000 Euro beläuft sich der Schaden, der durch den Vandalismus entstand. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Unfallverursacher gesucht

Karben: Ihren weißen Seat AA stellte eine Karbenerin am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, in der Schillerstraße in Klein-Karben ab. Bei der Rückkehr zum PKW am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, musste sie dann eine erhebliche Beschädigung an der Fahrerseite ihres Autos feststellen. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen den Seat, verursachte einen Schaden von etwa 1500 Euro und fuhr anschließend davon. Um Hinweise auf den Unfallverursacher bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Unfallflucht

Rosbach: Auf einem Waldparkplatz am Rosenkranzweg in Ober-Rosbach parkte eine Rosbacherin gegen 17.30 Uhr am Mittwoch ihren blauen Dacia Logan. Als sie gegen 19 Uhr zum Auto zurückkam, fand sie das Heck ihres PKW beschädigt vor. Einen Schaden von etwa 2000 Euro verursachte in ihrer Abwesenheit ein Unbekannter an dem PKW durch einen Unfall. Da der Unfallverursacher einfach davonfuhr, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

