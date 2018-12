POL-F: 181203 - 1185 Frankfurt-Unterliederbach: Lkw-Tank aufgerissen

Frankfurt (ots) - (em) Am Sonntagmorgen (03. Dezember 2018) kam es im Zuge eines Wendemanövers eines Lkw zu einem Unfall.

Gegen 08.30 Uhr befand sich ein 70-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Zugmaschine auf einem Parkplatz in der Straße Pfaffenwiese. Als er dort wenden wollte, erfasste er mit dem Seitentank seines Lastwagens eine Laterne, welche dadurch umfiel. Zeitgleich wurde dabei der Tank des Lkw aufgerissen, so dass mehrere hundert Liter Diesel ausliefen; teilweise auch in die Kanalisation.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Feuerwehr konnte den Kraftstoff binden sowie den Fahrzeugtank reparieren und leitete alle weiteren notwendigen Maßnahmen ein.

Der konkrete Unfallhergang ist Bestandteil der noch andauernden polizeilichen Ermittlungen.

