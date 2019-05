Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Brandmelder schlägt Alarm

Meißenheim (ots)

Der Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Straße `Im Hellersgrund´ leistete am Montag pünktlich zur Mittagszeit seinen Dienst, als er gegen 11:40 Uhr Alarm schlug und eine Bewohnerin dazu bewegte, die Rettungskräfte zu verständigen. Den herbeigeeilten Wehrleuten aus Meißenheim und den Beamten des Polizeipostens Schwanau bot sich glücklicherweise bei dem vermeintlichen Brandeinsatz nur ein rauchender und auf dem Herd vergessener Topf mit einem nicht mehr genießbaren Mittagessen. Zu Schaden kam bei dem Einsatz niemand.

