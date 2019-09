Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Verkehrsunfall

Beifahrerin leicht verletzt

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich die Beifahrerin eines Pkw-Fahrers am Donnerstag gegen 21.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen zugezogen. Der 18-Jährige Ahauser war mit seinem Fahrzeug auf der Schöppinger Straße (L 582) in Richtung Rosendahl unterwegs. Beim Rechtssabbiegen auf die K 28 in Richtung Legden kollidierte der junge Fahrer mit der Schutzplanke, wodurch sich die 17-jährige Beifahrerin leicht verletzte. Ein Krankenwagen brachte die Ahauserin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.

