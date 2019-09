Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gegen geparkten Pkw gefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat am Donnerstag ein Unbekannter an einem geparkten Pkw in Ahaus verursacht. Der Daimler stand auf der Hindenburgallee und muss dort im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigt worden sein. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

